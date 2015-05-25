Ждут вас на массаж
Сабина
Возраст25
Рост173 см
Вес65 кг
Грудь2-й
Кристина
Возраст19
Рост176 см
Вес60 кг
Грудь2-й
Алсу
Возраст19
Рост169 см
Вес42 кг
Грудь1-й
Василиса
Возраст22
Рост170 см
Вес58 кг
Грудь3-й
Настя
Возраст20
Рост178 см
Вес69 кг
Грудь3-й
Алла
Возраст25
Рост170 см
Вес52 кг
Грудь2-й
Вероника
Возраст27
Рост170 см
Вес42 кг
Грудь2-й
Мила
Возраст25
Рост170 см
Вес55 кг
Грудь3-й
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Выбор наших клиентов
1 час 5000 руб.
"Блаженство"
Как насчет насыщенного премиум-отдыха, при этом вы вложитесь всего в 1 час? Сеанс начнется с классического спа для ваших самых усталых мышц и эротического массажа позволит достигнуть максимального релаксационного эффекта. Нежная россыпь поцелуев по вашим плечам и спинке соблазнят вас на чуткие прикосновения к красавице – не сдерживайтесь…
1 час 30 мин. 15000 руб.
"Остров фантазий"
Насладитесь сладкой мечтой о безграничном блаженстве. Ослепительная красавица выполнит для вас тайский-боди релакс и раздразнит ваши ощущения игривой “веточкой сакуры”. Лингам-массаж непременно доведет вас до желанного пика снова и снова, при этом откровенные прикосновения включены. Аквапенный массаж поможет хорошенько освежиться с красоткой. Любой алкоголь — в подарок.
1 час 10000 руб.
"Релакс для пар"
Искра желания начала утихать между вами? А может, вы в поисках новых ощущений? Приглашайте свою вторую половинку на сеанс эромассажа! Страсть разгорится моментально, ведь вы будете наблюдать за тем, как получает невероятное удовольствие ваша супруга… Классический спа настроит вас на расслабление, а умелый эротический массаж позволит достигнуть пика блаженства.
2 часа 20000 руб.
"VIP Relax"
Расслабление нон-стоп и горячие прикосновения в ответ — ваше удовольствие будет зашкаливать так, как никогда раньше! Блаженство от действий умелой соблазнительной девушки обеспечат имитации из “Книги Любви” и страстный лингам-массаж. Легкие поцелуи и дуновения от прекрасной красавицы обострят чувства до предела. Хочется еще больше впечатлений? Выбирайте дополнительно пип-шоу или фут-фетиш на ваш вкус. Шампанское или кальян — в подарок!
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Интерьеры

Салон эротического массажа «Рим» - это место, где вы можете погрузиться в мир роскошного отдыха с приятными ухоженными девушками. Используя особые методики и техники, они помогут сконцентрироваться на ощущениях удовольствия, позабыв о стрессе, проблемах или серых буднях. Продуманная атмосфера, приятная музыка, красивая массажистка, тактильные ощущения – далеко не все детали, способствующие проведению лучшего эротического массажа в Москве.


Бархатистые ткани, приглушенные тона и тщательное внимание к интерьеру создают стильную обстановку для мужского расслабления, где ваши желания о долгожданном отдыхе будут исполнены. У нас все предусмотрено до мелочей, а каждая деталь напомнит вам о том, что в Риме вы — всегда на первом месте. Попробуйте профессиональный массаж на специальной удобной кушетке, насладитесь пенным джакузи с очаровательной красавицей, при этом раскурите кальян и выпейте любимый напиток. Отдых по вашему запросу пройдет в комфорте и спокойствии. Ждем вас в гости на сеанс незабываемого релакса!

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5 комнат

Всегда есть свободное место!

Джакузи

Королевский отдых для вас

Профессиональные массажистки

Расслабьтесь и душой, и телом

Курение

Разрешено в некоторых комнатах

От 6 девушек в смене

Большой выбор красавиц

Кальян

Вкусный и ароматный для усиления ощущений

Бар

Любимые горячительные напитки

50 гр. в подарок

50 гр коньяка или водки к любой программе

Чай, кофе и сладости

Бесплатно, чтобы поднять настроение

Эротический массаж в Москве - Рим

Только представьте: вы приходите в салон с уютной, шикарной атмосферой и приглушенным светом, где играет ненавязчивая романтическая музыка, а в воздухе витает приятный аромат – все это заранее располагает на мысль о том, что вас ждет красивый эротический массаж. Каждая массажистка отлично знакома с анатомией человека, владеет основами классической техники, поэтому с легкостью справится с всевозможными зажимами, быстро расслабляя связки и мышцы. Когда приходит полная релаксация, девушка начинает этап возбуждения, нежно прорабатывая каждую эрогенную зону, чтобы после мощной волны наслаждения вы могли достичь яркого финала.

Услуга частного эротического массажа подразумевает грамотные манипуляции массажистки:

  • перед сеансом клиенту предлагается принять душ или ванну;
  • процедура начинается с неспешных разминающих движений, чтобы разогреть все тело;
  • техника индивидуально меняется, но процесс не прекращается, чтобы сохранить достигнутый эффект;
  • эрогенные зоны стимулируются по всему телу, что позволяет нарастить возбуждение, приблизив к максимальной отметке.

Для стимуляции девушка работает не только пальцами рук, но и обнаженным телом, регулярно меняя виды движений и их темп.

Наши апартаменты идеально обустроены для VIP-отдыха и соответствуют самым требовательным критериям. Удобное массажное ложе, душ или джакузи в каждой комнате – никаких неловких очередей! Ваша приватность будет полностью соблюдена, а предпочтения во время откровенного отдыха останутся тайной между вами и массажисткой. Никто не узнает, что вы посещаете нас!

Рекомендации клиенту по услугам красивого эротического массажа

В салоне «Рим» можно заказать эротический массаж мужчине, женщине или паре. Любой гость сможет получить столь желанное вожделение, не переживая за конфиденциальность. Чтобы пикантные программы принесли, как можно больше ощущений, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • выберите массажистку на сайте заранее;
  • обсудите программу сеанса перед его началом, чтобы расширить или дополнить любимыми техниками;
  • не бойтесь откровений – расскажите, какие зоны для вас в приоритете или какие движения способны доставить наилучшее наслаждение;
  • соблюдайте правила – интим строго запрещенная тема для такого вида услуг;
  • не стесняйтесь общаться на любые темы – во время непринужденной беседы намного легче расслабиться и насладиться удовольствием.

Ищите профессиональный эротический массаж в Москве для волшебного отдыха? Изучите программы в каталоге на официальном сайте, чтобы окунуться в тайны чувственной атмосферы и получить райские ощущения.

Наш адрес
Москва, Новорогожская улица, 42 (метро Римская, Площадь Ильича, Таганская, Пролетарская, Авиамоторная, Марксистская, ЦАО) +7 (922) 607-11-11показать телефон
Интим-услуги не предоставляются!