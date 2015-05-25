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Эротический массаж в Москве - Рим

Только представьте: вы приходите в салон с уютной, шикарной атмосферой и приглушенным светом, где играет ненавязчивая романтическая музыка, а в воздухе витает приятный аромат – все это заранее располагает на мысль о том, что вас ждет красивый эротический массаж. Каждая массажистка отлично знакома с анатомией человека, владеет основами классической техники, поэтому с легкостью справится с всевозможными зажимами, быстро расслабляя связки и мышцы. Когда приходит полная релаксация, девушка начинает этап возбуждения, нежно прорабатывая каждую эрогенную зону, чтобы после мощной волны наслаждения вы могли достичь яркого финала.

Услуга частного эротического массажа подразумевает грамотные манипуляции массажистки:

перед сеансом клиенту предлагается принять душ или ванну;

процедура начинается с неспешных разминающих движений, чтобы разогреть все тело;

техника индивидуально меняется, но процесс не прекращается, чтобы сохранить достигнутый эффект;

эрогенные зоны стимулируются по всему телу, что позволяет нарастить возбуждение, приблизив к максимальной отметке.

Для стимуляции девушка работает не только пальцами рук, но и обнаженным телом, регулярно меняя виды движений и их темп.

Наши апартаменты идеально обустроены для VIP-отдыха и соответствуют самым требовательным критериям. Удобное массажное ложе, душ или джакузи в каждой комнате – никаких неловких очередей! Ваша приватность будет полностью соблюдена, а предпочтения во время откровенного отдыха останутся тайной между вами и массажисткой. Никто не узнает, что вы посещаете нас!

Рекомендации клиенту по услугам красивого эротического массажа

В салоне «Рим» можно заказать эротический массаж мужчине, женщине или паре. Любой гость сможет получить столь желанное вожделение, не переживая за конфиденциальность. Чтобы пикантные программы принесли, как можно больше ощущений, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

выберите массажистку на сайте заранее;

обсудите программу сеанса перед его началом, чтобы расширить или дополнить любимыми техниками;

не бойтесь откровений – расскажите, какие зоны для вас в приоритете или какие движения способны доставить наилучшее наслаждение;

соблюдайте правила – интим строго запрещенная тема для такого вида услуг;

не стесняйтесь общаться на любые темы – во время непринужденной беседы намного легче расслабиться и насладиться удовольствием.

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